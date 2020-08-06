Советник Зеленского написал заявление об увольнении

Причин он не сообщил
Внештатный советник президента Игорь Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причин он не сообщил.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Новиков сопровождал публикацию своим фото с заявлением, датированным 5 августа.
"Решил не отставать от (бывшего советника мэра Киева Виталия Кличко) Максима Бахматова", - заявил Новиков.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента, им стал Олег Татаров.
Отметим, что назначение бывшего генпрокурора Святослава Пискуна советником нынешнего генерального прокурора Ирины Венедиктовой назвали ошибкой, в Офисе президента выразили надежду, что генпрокурор изменит свое решение.
Ранее Зеленский сменил начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом СБУ; новым главой ведомства стал Сергей Дусик.