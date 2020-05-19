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Зеленский сменил начальника центра СБУ по борьбе с терроризмом

Новости » Политика     19.05.2020 - 17:21
Зеленский сменил начальника центра СБУ по борьбе с терроризмом
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент уволил Александра Устименко

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины. Указом глава государства уволил Александра Устименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, Зеленский подписал указ №187/2020.

"Уволить Устименко Александра Владимировича с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

В свою очередь президент подписал указ, которым назначил Сергея Дусика новым главой Центра.

"Назначить Дусика Сергея Викторовича начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", - говорится в указе №188/2020.

Напомним, 20 марта 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил главой Центра СБУ по борьбе с терроризмом Александра Устименко.

Кроме того, 19 марта глава СБУ Иван Баканов представил нового руководителя главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Головаша. Ранее указ о его назначении подписал президент Владимир Зеленский.

Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
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