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В ОП назначение Пискуна назвали ошибкой Венедиктовой

Украина, Киев, Среда 05 августа 2020 03:32
В ОП назначение Пискуна назвали ошибкой Венедиктовой
Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Назначение Пискуна сравнили с назначением Юрия Луценко генпрокурором

Назначение бывшего генпрокурора Святослава Пискуна советником нынешнего генерального прокурора Ирины Венедиктовой было ошибкой. В Офисе президента выразили надежду, что генпрокурор изменит свое решение.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Владимира Зеленского по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк, передает "Радио Свобода".

Он также сравнил назначение Пискуна с назначением Юрия Луценко генеральным прокурором, заявив, что и то, и другое - "неправильное решение для общественного здоровья".

"Я думаю, что это было неправильным решением, и я считаю, что Ирина Валентиновна примет соответствующее новое решение по Пискуну. Она поймет, что видимо что-то не так с этим кадровым назначением… Я считаю, что Пискун на сегодня не может занимать любую должность в той вертикали, в которой занимает сейчас. Это крайне плохое явление для авторитета государства", - заявил Подоляк.

Напомним, ранее стало известно, что бывший генеральный прокурор Святослав Пискун был назначен советником Ирины Венедиктовой на общественных началах.

Позже генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, зачем назначила Святослава Пискуна своим внештатным советником. По ее мнению, Пискун имеет необходимый опыт.

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