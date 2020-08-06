Радник Зеленського написав заяву про звільнення

Причин він не повідомив
Позаштатний радник президента Ігор Новіков написав заяву про звільнення за власним бажанням. Причин він не повідомив.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Новіков супроводжував публікацію своїм фото із заявою, датованою 5 серпня.
"Вирішив не відставати від (колишнього радника мера Києва Віталія Кличка) Максима Бахматова", - заявив Новіков.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента, ним став Олег Татаров.
Зазначимо, що призначення колишнього генпрокурора Святослава Піскуна радником нинішнього генерального прокурора Ірини Венедиктової було помилкою, в Офісі президента висловили надію, що генпрокурор змінить своє рішення.
Раніше Зеленський змінив начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ; новим очільником відомства став Сергій Дусик.