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Интервью

Советник Трампа отправится в Москву для обсуждения встречи президента США с Путиным

НовостиПолитика    21.06.2018 - 18:54
Фото: Джон Болтон (twitter.com pyramidmedicine)
Фото: Джон Болтон (twitter.com pyramidmedicine)

Джон Болтон посетит Москву в конце июня

Cоветник президента Соединенных Штатов Америки (США) по национальной безопасности Джон Болтон посетит в Москву, чтобы обсудить будущую встречу Дональда трампа и президента России Владимира путина. Об этом в Twitter сообщил представитель Белого дома Гаррет Маркис.

 "25 - 27 июня советник по национальной безопасности США Джон Болтон встретится с союзниками США в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности и поедет в Москву для обсуждения потенциальной встречи между президентами Трампом и Путиным", - написал он.

Как сообщают российские СМИ, мнформацию о визите советника Трампа подтвердили в Кремле. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "насколько ему известно, действительно, такая поездка состоится". От детальных комментариев в Кремле воздержались.

В последний раз высокопоставленный чиновник из администрации Белого дома посещал Москву в апреле 2017 года и это был тогда еще госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По информации The Times, Джон Болтон, член Республиканской партии с 2005 по 2006 год, считается "одним из самых резко настроенных антироссийских политиков в партии".

Напомним, президент США Дональд Трамп планирует во время июльской поездки в Европу встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. На сегодня рассматриваются два варианта встречи лидеров США и России.

У Трампа рассматривают две возможные даты встречи с Путиным, - Bloomberg Лондон обеспокоен из-за возможной встречи Трампа и Путина до саммита
Теги публикации: Владимир Путин, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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