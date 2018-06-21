Советник Трампа отправится в Москву для обсуждения встречи президента США с Путиным

Джон Болтон посетит Москву в конце июня

Cоветник президента Соединенных Штатов Америки (США) по национальной безопасности Джон Болтон посетит в Москву, чтобы обсудить будущую встречу Дональда трампа и президента России Владимира путина. Об этом в Twitter сообщил представитель Белого дома Гаррет Маркис.

"25 - 27 июня советник по национальной безопасности США Джон Болтон встретится с союзниками США в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности и поедет в Москву для обсуждения потенциальной встречи между президентами Трампом и Путиным", - написал он.

On June 25-27, U.S. National Security Advisor John Bolton will meet with U.S. allies in London and Rome to discuss national security issues, and travel to Moscow to discuss a potential meeting between Presidents Trump and Putin. — Garrett Marquis (@GMarquis45) June 21, 2018

Как сообщают российские СМИ, мнформацию о визите советника Трампа подтвердили в Кремле. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "насколько ему известно, действительно, такая поездка состоится". От детальных комментариев в Кремле воздержались.

В последний раз высокопоставленный чиновник из администрации Белого дома посещал Москву в апреле 2017 года и это был тогда еще госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По информации The Times, Джон Болтон, член Республиканской партии с 2005 по 2006 год, считается "одним из самых резко настроенных антироссийских политиков в партии".

Напомним, президент США Дональд Трамп планирует во время июльской поездки в Европу встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. На сегодня рассматриваются два варианта встречи лидеров США и России.