У Трампа рассматривают две возможные даты встречи с Путиным, - Bloomberg

Трамп может встретиться с Путиным 11 или 13 июля

Президент США Дональд Трамп планирует во время июльской поездки в Европу встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Сообщается, что на сегодня рассматриваются два варианта встречи лидеров США и России - на саммите НАТО в Брюсселе 11 июля или после визита Трампа в Британию 13 июля. В то же время официальный Белый дом пока воздерживается от комментариев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии обеспокоены возможной встречей Трампа и Путина до саммита НАТО. Предполагается, что вероятным местом встречи президентов США и России может стать Вена, поскольку там находится штаб-квартира ОБСЕ.

"Неясно, состоится ли эта встреча до или после саммита НАТО и визита Трампа в Великобританию. Очевидно, что для нас было бы лучше после", - рассказал источник в британском правительстве.