Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

У Трампа рассматривают две возможные даты встречи с Путиным, - Bloomberg

НовостиПолитика    21.06.2018 - 08:49
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп может встретиться с Путиным 11 или 13 июля

Президент США Дональд Трамп планирует во время июльской поездки в Европу встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Сообщается, что на сегодня рассматриваются два варианта встречи лидеров США и России - на саммите НАТО в Брюсселе 11 июля или после визита Трампа в Британию 13 июля. В то же время официальный Белый дом пока воздерживается от комментариев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии обеспокоены возможной встречей Трампа и Путина до саммита НАТО. Предполагается, что вероятным местом встречи президентов США и России может стать Вена, поскольку там находится штаб-квартира ОБСЕ.

"Неясно, состоится ли эта встреча до или после саммита НАТО и визита Трампа в Великобританию. Очевидно, что для нас было бы лучше после", - рассказал источник в британском правительстве.

Главы МИД Польши и Британии обсудят противодействие дезинформации РФ
Теги публикации: Владимир Путин, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь