Радник Трампа відправиться в Москву для обговорення зустрічі президента США з Путіним

Джон Болтон відвідає Москву в кінці червня

Радник президента Сполучених Штатів Америки (США) з національної безпеки Джон Болтон відвідає Москву, щоб обговорити майбутню зустріч Дональда трампа і президента Росії Володимира путіна. Про це в Twitter повідомив представник Білого дому Гаррет Маркіс.

"25 - 27 червня радник з національної безпеки США Джон Болтон зустрінеться з союзниками США в Лондоні і Римі для обговорення питань національної безпеки і поїде в Москву для обговорення потенційної зустрічі між президентами Трампом і Путіним", - написав він.

On June 25-27, U. S. National Security Advisor John Bolton will meet with U. S. allies in London and Rome to discuss national security issues, and travel to Moscow to discuss a potential meeting between Presidents Trump and Putin. — Garrett Marquis (@GMarquis45) June 21, 2018

Як повідомляють російські ЗМІ, мнформацию про візит радника Трампа підтвердили в Кремлі. Так, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що "наскільки йому відомо, дійсно, така поїздка відбудеться". Від детальних коментарів у Кремлі утрималися.

Востаннє високопоставлений чиновник з адміністрації Білого дому відвідував Москву в квітні 2017 року і це був тоді ще держсекретар США Рекс Тіллерсон.

За інформацією The Times, Джон Болтон, член Республіканської партії з 2005 по 2006 рік, вважається "одним з найбільш різко налаштованих антиросійських політиків у партії".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує під час липневої поїздки в Європу зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним. На сьогодні розглядаються два варіанти зустрічі лідерів США та Росії.