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Радник Трампа відправиться в Москву для обговорення зустрічі президента США з Путіним

НовиниПолітика    21.06.2018 - 18:54
Фото: Джон Болтон (twitter.com pyramidmedicine)
Фото: Джон Болтон (twitter.com pyramidmedicine)

Джон Болтон відвідає Москву в кінці червня

Радник президента Сполучених Штатів Америки (США) з національної безпеки Джон Болтон відвідає Москву, щоб обговорити майбутню зустріч Дональда трампа і президента Росії Володимира путіна. Про це в Twitter повідомив представник Білого дому Гаррет Маркіс.

"25 - 27 червня радник з національної безпеки США Джон Болтон зустрінеться з союзниками США в Лондоні і Римі для обговорення питань національної безпеки і поїде в Москву для обговорення потенційної зустрічі між президентами Трампом і Путіним", - написав він.

Як повідомляють російські ЗМІ, мнформацию про візит радника Трампа підтвердили в Кремлі. Так, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що "наскільки йому відомо, дійсно, така поїздка відбудеться". Від детальних коментарів у Кремлі утрималися.

Востаннє високопоставлений чиновник з адміністрації Білого дому відвідував Москву в квітні 2017 року і це був тоді ще держсекретар США Рекс Тіллерсон.

За інформацією The Times, Джон Болтон, член Республіканської партії з 2005 по 2006 рік, вважається "одним з найбільш різко налаштованих антиросійських політиків у партії".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує під час липневої поїздки в Європу зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним. На сьогодні розглядаються два варіанти зустрічі лідерів США та Росії.

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Теги публікації: Володимир Путін, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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