Советник Трампа по коронавирусу ушел в отставку

Советник президента США Дональда Трампа по коронавирусу Скотт Атлас ушел в отставку. Срок его полномочий истекал на этой неделе, и он подал заявление об отставке со вторника.

Об этом пишет The Hill.

Атласа критиковали за то, что он якобы преуменьшал опасность эпидемии и отстаивал открытие школ и учреждений.

"Я много работал, чтобы спасти жизни и помочь американцам из-за этой пандемии. Я изучал новую информацию и синтезировал последние данные со всего мира, стремясь предоставить вам самую лучшую информацию на благо общества", - заявил Атлас.

Атлас присоединился к администрации в августе в качестве специального государственного служащего.

Ранее Трамп обвинил своего соперника на президентских выборах Джо Байдена в планах объявить многолетний карантин.

Также Трамп обвинил разработчиков вакцин от COVID-19 в "заговоре" против него.