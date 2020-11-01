Трамп обвинил Байдена в планах закрыть США на многолетний карантин

Фото: Джо Байден и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Кандидаты в президенты радикально расходятся в мерах по борьбе с коронавирусом

Действующий президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника на президентских выборах Джо Байдена в планах объявить многолетний карантин. По словам Трампа, он не допустит блокировки.

Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

"Байден хочет заблокировать нашу страну, возможно, на несколько лет! Сумасшедший! Никакой блокировки не будет", - написал Трамп.

Напомним, за два дня голосования на выборах в США демократ Джо Байден опережает президента Дональда Трампа на фоне глубокой обеспокоенности избирателей пандемией коронавируса. Однако Трамп сохраняет надежды на победу благодаря высоким шансам в колеблющихся штатах.

Байден и Трамп использовали совершенно разные подходы к борьбе с COVID-19, в результате которого умерло более 227 тыс. человек в Соединенных Штатах и было потеряны миллионы рабочих мест. Трамп неоднократно преуменьшал угрозу и обещал, что она скоро уйдет, в то время как Байден пообещал уделять приоритетное внимание более строгим усилиям по ее сдерживанию.

Подробнее о выборах в США читайте в материале РБК-Украина "Победа любой ценой. Сможет ли Трамп удержаться на посту президента США".