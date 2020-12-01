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Радник Трампа по коронавірусу пішов у відставку

Автор: Инна Собора

Радник президента США Дональда Трампа за коронавірусу Скотт Атлас пішов у відставку. Термін його повноважень закінчується на цьому тижні, і він подав заяву про відставку з вівторка.

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Про це пише The Hill.

Атласа критикували за те, що він нібито применшував небезпеку епідемії і відстоював відкриття шкіл і установ.

"Я багато працював, щоб врятувати життя та допомогти американцям через цю пандемію. Я вивчав нову інформацію і синтезував останні дані з усього світу, прагнучи надати вам найкращу інформацію на благо суспільства", - заявив Атлас.

Атлас приєднався до адміністрації у серпні в якості спеціального державного службовця.

Раніше Трамп звинуватив свого суперника на президентських виборах Джо Байдена в планах оголосити багаторічний карантин.

Також Трамп звинуватив розробників вакцин від COVID-19 у "змові" проти нього.

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