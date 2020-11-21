Трамп обвинил разработчиков вакцин от COVID-19 в "заговоре" против него

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Разработчики вакцин от коронавируса специально затянули с объявлением об успешных испытаниях препаратов. Это могло якобы повлиять на итоги выборов президента США.

Об этом действующий глава государства Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Он утверждает, что крупные фармацевтические компании якобы запустили негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов против него во время предвыборной кампании.

"Против нас были крупные фармацевтические компании, СМИ против нас, крупные технологические компании против нас", - заявил Трамп.

В частности, президент полагает, что компания Pfizer намеренно не сообщила об успешных испытаниях своей вакцины до выборов, так как это могло увеличить его шансы на победу.

Трамп допустил, что если об успешных испытаниях вакцин от COVID-19 объявили бы раньше, это якобы могло бы повлиять на результаты выборов и дать ему дополнительные голоса.

Ранее РБК-Украина писало, что Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США заявило, что выборы президента в 2020 году стали самыми безопасными в истории.

При этом у Агентства нет доказательств того, что бюллетени с голосами избирателей были потеряны или отданы в пользу другого кандидата.

Ранее штаб Трампа заявил, что получил несколько доказательств фальсификации на выборах президента США.

Также РБК-Украина в материале "Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше" писало о том, почему Трамп цепляется за Белый дом, а также, кто может занять ключевые должности в администрации Байдена.