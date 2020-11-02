Советник Трампа извинился за интервью пропагандистскому российскому каналу

Фото: канал RT (russian.rt.com)

Советник рабочей группы Администрации США по борьбе с распространением коронавируса Скотт Атлас извинился за то, что дал интервью пропагандистскому российскому каналу RT. По его словам, он не знал, что это "иностранный агент".

Об этом он написал в своем Twitter.

I recently did an interview with RT and was unaware they are a registered foreign agent. I regret doing the interview and apologize for allowing myself to be taken advantage of. I especially apologize to the national security community who is working hard to defend us. — Scott W. Atlas (@SWAtlasHoover) November 1, 2020

Скотт Атлас подчеркнул, что просит прощения у сообщества, занимающегося обеспечением национальной безопасности.

"Я недавно дал интервью телеканалу RT, я не знал, что он зарегистрирован как иностранный агент. Я сожалею, что дал интервью, и прошу прощения за то, что позволил собой воспользоваться", - cказал советник Трампа.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что фейковые новости создают гнев и разобщенность в американском обществе.

Также, глава США призывал американские СМИ прекратить публиковать фейковые новости. Он подчеркивал, что медиа, которые распространяют фейковые новости, - настоящий враг народа.