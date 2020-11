Советник Трампа извинился за интервью пропагандистскому российскому каналу

Советник рабочей группы Администрации США по борьбе с распространением коронавируса Скотт Атлас извинился за то, что дал интервью пропагандистскому российскому каналу RT. По его словам, он не знал, что это "иностранный агент".

Об этом он написал в своем Twitter.

I recently did an interview with RT and was unaware they are a registered foreign agent. I regret doing the interview and apologize for allowing myself to be taken advantage of. I especially apologize to the national security community who is working hard to defend us.