Радник Трампа вибачився за інтерв'ю пропагандистському російському каналу

Фото: канал RT (russian.rt.com)

Радник робочої групи Адміністрації США по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу Скотт Атлас вибачився за те, що дав інтерв'ю пропагандистському російському каналу RT. За його словами, він не знав, що це "іноземний агент".

Про це він написав у своєму Twitter.

I recently did an interview with RT and was unaware they are a registered foreign agent. I regret doing the interview and apologize for allowing myself to be taken advantage of. I especially to apologize the national security community who is working hard to defend us. — Scott W. Atlas (@SWAtlasHoover) November 1, 2020

Скотт Атлас підкреслив, що просить вибачення у спільноти, що займається забезпеченням національної безпеки.

"Я нещодавно дав інтерв'ю телеканалу RT, я не знав, що він зареєстрований як іноземний агент. Я шкодую, що дав інтерв'ю, і прошу вибачення за те, що дозволив собою скористатися", - сказав радник Трампа.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що фейкові новини створюють гнів і роз'єднаність в американському суспільстві.

Також, глава США закликав американські ЗМІ припинити публікувати фейкові новини. Він підкреслював, що медіа, які поширюють фейкові новини - справжній ворог народу.