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Радник Трампа вибачився за інтерв'ю пропагандистському російському каналу

США, Понеділок 02 листопада 2020 02:05
Радник Трампа вибачився за інтерв'ю пропагандистському російському каналу
Фото: канал RT (russian.rt.com)
Автор: РБК-Україна

Радник робочої групи Адміністрації США по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу Скотт Атлас вибачився за те, що дав інтерв'ю пропагандистському російському каналу RT. За його словами, він не знав, що це "іноземний агент".

Про це він написав у своєму Twitter.

Скотт Атлас підкреслив, що просить вибачення у спільноти, що займається забезпеченням національної безпеки.

"Я нещодавно дав інтерв'ю телеканалу RT, я не знав, що він зареєстрований як іноземний агент. Я шкодую, що дав інтерв'ю, і прошу вибачення за те, що дозволив собою скористатися", - сказав радник Трампа.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що фейкові новини створюють гнів і роз'єднаність в американському суспільстві.

Також, глава США закликав американські ЗМІ припинити публікувати фейкові новини. Він підкреслював, що медіа, які поширюють фейкові новини - справжній ворог народу.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДональд Трамппропаганда

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