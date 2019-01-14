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Трамп рассказал о последствиях фейковых новостей

Новости » Политика    14.01.2019 - 16:38
Трамп рассказал о последствиях фейковых новостей
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

По мнению главы США, фейковые новости становятся все более "сумасшедшими" с каждым днем

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что фейковые новости создают гнев и разобщенность в американском обществе. Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на Twitter Трампа.

По его словам, фейковые новости становятся все более нечестными с каждым днем.

Трамп рассказал о последствиях фейковых новостей

"Фейковые новости становятся все более сумасшедшими и нечестными каждый день… Их поддельные репортажи создают гнев и разобщенность. Возьмите две недели отдыха и вернитесь отдохнувшими. Расслабьтесь!" - написал американский лидер.

Напомним, в ноябре 2018 года Трамп заявлял, что СМИ, которые распространяют фейковые новости, очерняют работу Белого дома.

Как писало РБК-Украина ранее, глава США призывал американские СМИ прекратить публиковать фейковые новости. Он подчеркивал, что медиа, которые распространяют фейковые новости, - настоящий враг народа.

Кроме того, в августе прошлого года Трамп заявил, что к категории "врагов народа" стоит относить "фейковые новости", которые публикует, по его мнению, большая часть изданий.

Добавим также, в начале прошлого года американский президент составил рейтинг из 10 новостей в средствах массовой информации, в которых, по его мнению, обнародована ложная информация. Рейтинг "фейковых новостей", как их сам называет Трамп, опубликован на сайте Республиканской партии.

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