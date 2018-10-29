Трамп призывает СМИ прекратить публикацию фейковых новостей

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США призвал СМИ честно сообщать новости

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призывает американские СМИ прекратить публиковать фейковые новости. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter главы США.

Трамп подчеркнул, что медиа, которые распространяют фейковые новости, - настоящий враг народа.

"В нашей стране присутствует большой гнев, который отчасти вызван неточным и даже мошенническим методом сообщать новости. Медиа, которые распространяют фейковые новости, - настоящий враг народа, должны прекратить открытую и явную враждебность и честно сообщать новости. Это будет способствовать тому, чтобы погасить пламя гнева и возмущения, и тогда мы сможем объединить все стороны в мире и гармонии. Фейковые новости должны прекратиться", - написал американский лидер.

Напомним, в августе Трамп заявил, что к категории "врагов народа" стоит относить "фейковые новости", которые публикуют, по его мнению, большая часть изданий.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале года Трамп составил рейтинг из 10 новостей в средствах массовой информации, в которых, по его мнению, обнародована ложная информация. Рейтинг "фейковых новостей", как их сам называет Трамп, опубликован на сайте Республиканской партии.

Глава США также придумал конкурс "премий за фейковые новости" (Fake New Awards). В этих новостях, в частности, речь идет о связи американского лидера с Россией и ее влиянии на президентские выборы в США.