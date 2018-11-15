Трамп заявил, что фейковые новости очерняют работу Белого дома

По мнению главы США, Белый дом работает очень слаженно
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, что СМИ, которые распространяют фейковые новости, очерняют работу Белого дома. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.
По мнению главы США, Белый дом работает очень слаженно и демонстрирует очень хорошие результаты.
"Белый дом работает очень "гладко", и результаты для нашего народа, очевидно, очень хорошие. Мы вызываем зависть у всего мира. Но когда я даже начинаю думать о внесении изменений, фейковые СМИ сходят с ума, пытаясь заставить нас выглядеть как можно хуже! Очень нечестно!" - подчеркнул Трапм.
Напомним, Трамп ранее призывал американские СМИ прекратить публиковать фейковые новости. Глава США подчеркивал, что медиа, которые распространяют фейковые новости, - настоящий враг народа.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в августе Трамп заявил, что к категории "врагов народа" стоит относить "фейковые новости", которые публикует, по его мнению, большая часть изданий.
Добавим также, в начале года Трамп составил рейтинг из 10 новостей в средствах массовой информации, в которых, по его мнению, обнародована ложная информация. Рейтинг "фейковых новостей", как их сам называет Трамп, опубликован на сайте Республиканской партии.