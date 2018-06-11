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Советник по реструктуризации долгов ОПЗ может быть отобран в конце июля, - ФГИ

НовостиЭкономика    11.06.2018 - 20:46
Фото: ОПЗ (из открытых источников)
Фото: ОПЗ (из открытых источников)

ОПЗ будет приватизирован по новым правилам

Фонд государственного имущества (ФГИ) рассчитывает на завершение конкурсного отбора советника по реструктуризации долгов Одесского припортового завода (ОПЗ) в конце июля. Об этом РБК-Украина сообщил и. о. главы Фонда Виталий Трубаров.

"Мы, я думаю, что если не в конце этой недели, то в начале следующей примем уже решение об отборе советников (по приватизации, - ред.) и в конце июля будет отобран на конкурсных основах советник, который уже будет заниматься реструктуризацией долговых обязательств или, скажем так, очищением предприятия в рамках предприватизационной подготовки от токсичности долговых обязательств, которые у него есть", - сказал Трубаров.

Он напомнил, что согласно решению, принятому ранее на заседании рабочей группы по приватизации, которую возглавляет министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, ОПЗ будет приватизирован по новым правилам.

"На группе, которую возглавляет Саенко при Кабинете министров Украины, мы заслушивали информацию трех основных ведущих инвестиционных компаний по этому вопросу, которые предложили нам вариант реструктуризации долговых обязательств. После этого мы вместе с Кабинетом министров Украины сделали вывод о том, что все равно в той форме, в которой существует сейчас предприятие, его продавать нельзя. Поэтому, когда Кабмин принимал решение об утверждении списка большой приватизации, то напротив Одесского припортового завода убрали "звездочку", говорящую о том, что это предприятие приватизировалось по старому закону", - отметил Трубаров.

Он также уточнил, что теперь это предприятие, как и все остальные из списка, будет приватизироваться по новому закону.

Напомним, ранее Трубаров уже предполагал, что Одесский припортовый завод будет приватизирован по новому закону с привлечением советника.

Отметим, долг Одесского припортового завода (ОПЗ) перед DF Group, Национальной акционерной компанией "Нафтогаз" и другими контрагентами достиг 7,2 млрд гривен.

В мае от аренды госимущества в бюджет поступило 120 млн гривен За месяц долг ОПЗ за балансировку газа увеличился на 500 млн гривен
Теги публикации: ОПЗ, ФГИ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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