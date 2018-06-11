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Радник по реструктуризації боргів ОПЗ може бути відібраний в кінці липня, - ФДМ

НовиниЕкономіка    11.06.2018 - 20:46
Фото: ОПЗ (з відкритих джерел)
Фото: ОПЗ (з відкритих джерел)

ОПЗ буде приватизований за новими правилами

Фонд державного майна (ФДМ) розраховує на завершення конкурсного відбору радника з реструктуризації боргів Одеського припортового заводу (ОПЗ) в кінці липня. Про це РБК-Україна повідомив в.о. глави Фонду Віталій Трубаров.

"Ми, я думаю, що якщо не в кінці цього тижня, то на початку наступного приймемо вже рішення про відбір радників (по приватизації, - ред.) І в кінці липня буде відібраний на конкурсних засадах радник, який вже буде займатися реструктуризацією боргових зобов'язань або, скажімо так, очищенням підприємства в рамках передприватизаційної підготовки від токсичності боргових зобов'язань, які у заводу є", - сказав Трубаров.

Він нагадав, що згідно з рішенням, прийнятим раніше на засіданні робочої групи з приватизації, яку очолює міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко, ОПЗ буде приватизований за новими правилами.

"На групі, яку очолює Саєнко при Кабінеті міністрів України, ми заслуховували інформацію трьох основних провідних інвестиційних компаній з цього питання, які запропонували нам варіант реструктуризації боргових зобов'язань. Після цього ми разом з Кабінетом міністрів України зробили висновок про те, що все одно в тій формі, в якій існує зараз підприємство, воно не буде продане. Тому, коли Кабмін приймав рішення про затвердження списку великої приватизації, то навпроти Одеського припортового заводу прибрали "зірочку", що свідчить про те, що це підприємство приватизувалося за старим законом ", - зазначив Трубаров.

Він також уточнив, що тепер це підприємство, як і всі інші зі списку, буде приватизовуватися за новим законом.

Нагадаємо, раніше Трубаров вже припускав, що Одеський припортовий завод буде приватизований за новим законом із залученням радника.

Зазначимо, борг Одеського припортового заводу (ОПЗ) перед DF Group, Національною акціонерною компанією "Нафтогаз" і іншими контрагентами досяг 7,2 млрд гривень.

У травні від оренди держмайна до бюджету надійшло 120 млн гривень За місяць борг ОПЗ за балансування газу збільшився на 500 млн гривень
Теги публікації: ОПЗ, ФГИ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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