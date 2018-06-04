ОПЗ будут продавать по новым правилам, - Трубаров

Порядок приватизации расписан в новом законе о приватизации

Одесский припортовый завод (ОПЗ) будет приватизирован по новому закону с привлечением советника. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Сейчас идет работа по подготовке конкурса по отбору советника, и только МЭРТ определится со своей кандидатурой в состав комиссии, переходим к формированию задач советнику и условий аукциона", - написал он.

Трубаров также сообщил, что параллельно идет работа с иностранными советниками в рамках рабочей группы по приватизации, которую возглавляет министр Кабинета министров Украины Александр Саенко по поиску путей реструктуризации долгов ОПЗ.

Ранее продажа ОПЗ планировалась согласно переходным положениям нового закона, то есть по нормам старого закона, поскольку предприватизационная подготовка началась до вступления в силу нового закона.

Напомним, долг Одесского припортового завода (ОПЗ) перед DF Group, Национальной акционерной компанией "Нафтогаз" и другими контрагентами достиг 7,2 млрд гривен.