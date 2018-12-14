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В Совете Европы призвали к выполнению решений украинских судов

Новости » Политика    14.12.2018 - 12:43
В Совете Европы призвали к выполнению решений украинских судов
Фото: Режи Брийя (скриншот youtube.com)

В СЕ отмечают, что продолжительность судебных разбирательств также является одной из проблем судебной системы Украины

Ситуация с невыполнением решений судов в Украине не меняется в лучшую сторону с 2004 года. Об этом сообщил специальный представитель генсека Совета Европы в Украине Режи Брийя в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что основные трудности судебной системы в Украине - невыполнение решений украинского суда и продолжительность судебных разбирательств.

"Судебная система в Украине все еще сталкивается с важными трудностями. Одна из них - это невыполнение решений украинского суда и продолжительность судебных разбирательств. Эти нарушения Европейской конвенции по правам человека в Украине обнаруживались Европейским судом по правам человека в течение многих лет с 2004 года. К сожалению, ситуация не меняется и сегодня. Я хотел бы обратиться к вам с просьбой выполнять решения", - заявил Брийа.

Впрочем спецпредставитель генсека СЕ приветствовал решение украинских судов по выплате пенсий для внутренне перемещенных лиц.

"Я хотел бы поздравить суд с их решением поддерживать права на пенсию внутренне перемещенных лиц. Также принято решение, чтобы сохранить права на собственность международных инвесторов", - добавил он.

Напомним, ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подчеркнул, что Верховный суд Украины должен усиливать внедрение Европейской конвенции по правам человека через выполнение решений ЕСПЧ.

РБК-Украина ранее писало, что в конце ноября глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли отмечал низкий уровень доверия украинцев к судебной власти, но подчеркивал, что с 2015 года ситуация улучшилась.

Добавим также, по данным опроса КМИС, три четверти украинцев (73,3%) слышали о том, что в Украине в течение последних лет реализуется судебная реформа, а 26,7% не слышали об этом.

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