У Раді Європи закликали до виконання рішень українських судів

Фото: Режі Брійя (скріншот youtube.com)

У РЄ зазначають, що тривалість судових проваджень також є однією з проблем судової системи України

Ситуація із невиконанням рішень судів в Україні не змінюється у кращий бік з 2004 року. Про це повідомив спеціальний представник генсека Ради Європи в Україні Режі Брійя у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що основні труднощі судової системи в Україні - невиконання рішень українського суду та тривалість судових проваджень.

"Судова система в Україні все ще стикається із важливими труднощами. Одна з них - це невиконання рішень українського суду та тривалість судових проваджень. Ці порушення Європейської конвенції з прав людини в Україні виявлялись Європейським судом з прав людини впродовж багатьох років з 2004 року. На жаль, ситуація не змінюється і на сьогодні. Я хотів би звернутись до вас із проханням виконувати рішення", - заявив Брійа.

Утім спецпредставник генсека РЄ привітав рішення українських судів щодо виплати пенсій для внутрішньо переміщений осіб.

"Я хотів би привітати суд із їх рішенням підтримувати права на пенсію внутрішньо переміщених осіб. Також прийняте рішення, щоб зберегти права на власність міжнародних інвесторів", - додав він.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд підкреслив, що Верховний суд України повинен посилювати впровадження Європейської конвенції з прав людини через виконання рішень ЄСПЛ.

РБК-Україна раніше писало, що в кінці листопада глава Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі відзначав низький рівень довіри українців до судової влади, але підкреслював, що з 2015 року ситуація покращилася.

Додамо також, за даними опитування КМІС, три чверті українців (73,3%) чули про те, що в Україні протягом останніх років реалізується судова реформа, а 26,7% не чули про це.