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Совет ООН запустит расследование нарушений прав человека в Беларуси

Автор: Андрей Козловский

Совет по правам человека ООН принял резолюцию, которая запускает механизм по расследованию и документированию нарушений прав человека в Беларуси. В течение следующих месяцев сотрудники офиса Верховного комиссара будут собирать информацию с целью содействия привлечению виновных к правосудию.

Об этом говорится в Telegram-канале Светланы Тихановской, которая провела встречи с представителями ООН.

"Итоги расследования станут основой для честного и независимого суда в новой Беларуси, а также для уголовных дел по международной юрисдикции", - говорится в сообщении.

Отметим, 25 марта в Беларуси отмечают День Воли. В этот день в 1918 году была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики (БНР).

Напомним, 24 марта 2021 года создана Международная платформа подотчетности по Беларуси (Accountability International Platform for Belarus - IAPB), которая будет осуществлять систематическое документирование нарушений прав человека в Беларуси и собирать доказательства.

Также ранее сообщалось, что миссии Евросоюза и США в ОБСЕ поддержали предложение лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о проведении мирных переговоров между властями Беларуси и оппозицией. Переговоры должны состояться при международном посредничестве.

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