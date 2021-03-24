Совет ООН запустит расследование нарушений прав человека в Беларуси

Совет по правам человека ООН принял резолюцию, которая запускает механизм по расследованию и документированию нарушений прав человека в Беларуси. В течение следующих месяцев сотрудники офиса Верховного комиссара будут собирать информацию с целью содействия привлечению виновных к правосудию.

Об этом говорится в Telegram-канале Светланы Тихановской , которая провела встречи с представителями ООН.

"Итоги расследования станут основой для честного и независимого суда в новой Беларуси, а также для уголовных дел по международной юрисдикции", - говорится в сообщении.

Отметим, 25 марта в Беларуси отмечают День Воли. В этот день в 1918 году была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики (БНР).