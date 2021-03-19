ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Миссии ЕС и США в ОБСЕ призвали к переговорам о новых президентских выборах в Беларуси

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 05:59
Миссии ЕС и США в ОБСЕ призвали к переговорам о новых президентских выборах в Беларуси Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Инна Собора

Миссии Евросоюза и США в ОБСЕ поддержали предложение лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о проведении мирных переговоров между властями Беларуси и оппозицией. Переговоры должны состоятся при международном посредничестве.

Об этом пишет DW.

По мнению постоянного представителя ЕС в ОБСЕ Расы Остраускайте, целью этого диалога должно стать проведение в 2021 году честных и независимых выборов при участии международных наблюдателей.Также Остраускайте напомнила, что Брюссель не признает результаты выборов 9 августа 2020 года.

"Мы полностью поддерживаем... призыв к честному... диалогу между белорусскими властями и политической оппозицией, включая Координационный совет и членов белорусского гражданского общества. Диалог должен привести к проведению в этом году свободных и справедливых выборов с участием международных наблюдателей, включая представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в Беларуси кризис. Она запускает общенациональное голосование за переговоры с властями.

Ранее в Германии заявили, что в ЕС договорились принимать решения о санкциях против Беларуси сообща.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Беларусь оппозиция выборы
NEWS
Зеленский завтра собирает СНБО
Зеленский завтра собирает СНБО
DAILY
Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм