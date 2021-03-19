Миссии ЕС и США в ОБСЕ призвали к переговорам о новых президентских выборах в Беларуси

Миссии Евросоюза и США в ОБСЕ поддержали предложение лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о проведении мирных переговоров между властями Беларуси и оппозицией. Переговоры должны состоятся при международном посредничестве.

По мнению постоянного представителя ЕС в ОБСЕ Расы Остраускайте, целью этого диалога должно стать проведение в 2021 году честных и независимых выборов при участии международных наблюдателей.Также Остраускайте напомнила, что Брюссель не признает результаты выборов 9 августа 2020 года.

"Мы полностью поддерживаем... призыв к честному... диалогу между белорусскими властями и политической оппозицией, включая Координационный совет и членов белорусского гражданского общества. Диалог должен привести к проведению в этом году свободных и справедливых выборов с участием международных наблюдателей, включая представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ", - говорится в заявлении.