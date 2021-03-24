Рада ООН запустить розслідування порушень прав людини в Білорусі

Рада з прав людини ООН ухвалила резолюцію, яка запускає механізм розслідування та документування порушень прав людини в Білорусі. Протягом наступних місяців співробітники офісу Верховного комісара будуть збирати інформацію з метою сприяння притягненню винних до правосуддя.

Про це йдеться в Telegram-каналі Світлани Тихановской , яка провела зустрічі з представниками ООН.

"Підсумки розслідування стануть основою для чесного і незалежного суду в новій Білорусі, а також для кримінальних справ з міжнародної юрисдикції", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, 25 березня в Білорусі відзначають День Волі. У цей день у 1918 році була проголошена незалежність Білоруської Народної Республіки (БНР).