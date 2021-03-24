Для фиксации преступлений властей в Беларуси создали международную платформу
24 марта 2021 года создана Международная платформа подотчетности по Беларуси (Accountability International Platform for Belarus - IAPB), которая будет осуществлять систематическое документирование нарушений прав человека в Беларуси и собирать доказательства. Инициативу поддержали 19 стран мира.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Латвии.
IAPB будут возглавлять и координировать неправительственные организации - DIGNITY (Копенгаген), REDRESS (Лондон), "Вясна" (Минск) и Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси (Минск).
Цель платформы - собирать и хранить безопасным способом объективную информацию и доказательства нарушений прав человека в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года. Собранные факты могут пригодиться в будущих уголовных расследованиях по привлечению к ответственности виновных в совершенных преступлениях.
Полученные доказательства будут переданы в расследовательский механизм ООН.
Работу платформы поддержал ряд стран мира: Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Швейцария, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.
"Начиная с выборов 2020 года, Латвии неправительственные организации оказывают поддержку жертвам политических преследований и репрессий. Доказательства, собранные латвийскими НПО о нарушении прав человека и случаях пыток, также будут переданы платформе", - говорится в сообщении латвийского МИД.
Напомним, миссии Евросоюза и США в ОБСЕ поддержали предложение лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о проведении мирных переговоров между властями Беларуси и оппозицией. Переговоры должны состояться при международном посредничестве.