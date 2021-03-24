Совет ООН запустит расследование нарушений прав человека в Беларуси
Совет по правам человека ООН принял резолюцию, которая запускает механизм по расследованию и документированию нарушений прав человека в Беларуси. В течение следующих месяцев сотрудники офиса Верховного комиссара будут собирать информацию с целью содействия привлечению виновных к правосудию.
Об этом говорится в Telegram-канале Светланы Тихановской, которая провела встречи с представителями ООН.
"Итоги расследования станут основой для честного и независимого суда в новой Беларуси, а также для уголовных дел по международной юрисдикции", - говорится в сообщении.
Отметим, 25 марта в Беларуси отмечают День Воли. В этот день в 1918 году была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики (БНР).
Напомним, 24 марта 2021 года создана Международная платформа подотчетности по Беларуси (Accountability International Platform for Belarus - IAPB), которая будет осуществлять систематическое документирование нарушений прав человека в Беларуси и собирать доказательства.
Также ранее сообщалось, что миссии Евросоюза и США в ОБСЕ поддержали предложение лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о проведении мирных переговоров между властями Беларуси и оппозицией. Переговоры должны состояться при международном посредничестве.