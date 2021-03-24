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Рада ООН запустить розслідування порушень прав людини в Білорусі

Новость на русском → Середа 24 березня 2021 19:02
Рада ООН запустить розслідування порушень прав людини в Білорусі Фото: Рада з прав людини ООН (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Рада з прав людини ООН ухвалила резолюцію, яка запускає механізм розслідування та документування порушень прав людини в Білорусі. Протягом наступних місяців співробітники офісу Верховного комісара будуть збирати інформацію з метою сприяння притягненню винних до правосуддя.

Про це йдеться в Telegram-каналі Світлани Тихановской, яка провела зустрічі з представниками ООН.

"Підсумки розслідування стануть основою для чесного і незалежного суду в новій Білорусі, а також для кримінальних справ з міжнародної юрисдикції", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, 25 березня в Білорусі відзначають День Волі. У цей день у 1918 році була проголошена незалежність Білоруської Народної Республіки (БНР).

Нагадаємо, 24 березня 2021 року створена Міжнародна платформа підзвітності по Білорусі (Accountability International Platform for Belarus - IAPB), яка буде здійснювати систематичне документування порушень прав людини в Білорусі та збирати докази.

Також раніше повідомлялося, що місії Євросоюзу та США в ОБСЄ підтримали пропозицію лідера білоруської опозиції Світлани Тихановской про проведення мирних переговорів між владою Білорусі та опозицією. Переговори повинні відбутися при міжнародному посередництві.

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