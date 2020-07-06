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Совет НБУ отказался продлить полномочия куратора валютного блока Нацбанка

Новости » Экономика     06.07.2020 - 13:13
Совет НБУ отказался продлить полномочия куратора валютного блока Нацбанка
Фото: Олег Чурий (пресс-служба НБУ)

Полномочия Чурия истекают уже 10 июля

Совет Национального банка Украины отказался назначить заместителя главы НБУ Олега Чурия на новый семилетний блок. Решение принято на внеочередном заседании 6 июля.

Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

В то же время он сообщил, что в соответствии со статьей 20 закона "О Национальном банке Украины" заместитель главы НБУ, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность вновь назначенного заместителя главы НБУ.

Совет НБУ отказался продлить полномочия куратора валютного блока Нацбанка

Напомним, Совет Национального банка 30 июня отказался внести в повестку дня вопрос назначения Олега Чурия на должность заместителя главы НБУ на повторный семилетний срок.

В прес-службе НБУ отметили, что безосновательный отказ поставить кандидатуру на голосование может указывать на политическую мотивированность отдельных членов Совета НБУ.

После этого Яков Смолий, который занимал должность главы НБУ, инициировал внеочередное заседание Совета НБУ с вопросом назначении Олега Чурия.

Затем Яков Смолий подал в отставку с поста глав НБУ, заяви о систематическом политическом давлении на НБУ.

Верховная рада 3 июля отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.

После этого на брифинге Яков Смолий заявил, что на совещаниях с участием президента и премьер-министра от НБУ требовали включить "печатный станок" и довести курс до 30 гривен за доллар.

Отметим, в сферу управления Олега Чурия входят вопросы операций на открытых рынках, валютного регулирования, а также деятельности Депозитария НБУ.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк Украинывалюта
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