В НБУ назвали главный предохранитель накопления экономических проблем

Фото: Олег Чурий (пресс-служба НБУ)

Благодаря плавающему курсу гривны к доллару удается избежать более глубокого кризиса

Национальный банк Украины (НБУ) пять лет назад ввел плавающее курсообразование. Сейчас оно является главным предохранителем накопления экономических проблем.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Украины Олег Чурий в авторской колонке на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Как отметил Чурий, курсом двигает рынок, а не политики. Снижаются валютные поступления - курс реагирует в одну сторону, снижается импорт - курс реагирует в другой.

"Курс не держат так, как это делали когда-то с ценой на колбасу в советских магазинах", - сказал он.

По его словам, НБУ только сглаживает колебания, покупая или продавая валюту для сбалансирования спроса-предложения.

"Такая гибкая политика позволила повысить доверие к гривне, ведь все понимают, что национальная валюта теперь может не только девальвировать, но и укрепляться". - добавил Чурий.

Заместитель главы НБУ заявил, что НБУ за это время нарастил международные резервы с минимума в феврале 2015-го более чем в пять раз - до более 28 млрд долларов, и не в последнюю очередь - за счет чистой покупки валюты на рынке на почти 13 млрд долларов за эти годы.

Отметим, согласно прогнозу МВФ, международные резервы Украины сократятся до 19,3 млрд долларов на конец 2020 года (с 25,3 млрд долларов в 2019 году).

Напомним, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3,290 млрд долларов и продал на 2,793 млрд долларов, чистая покупка валюты составила 497 млн долларов.

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Автор: Александр Белоус