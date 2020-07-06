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Рада НБУ відмовився продовжити повноваження куратора валютного блоку Нацбанку

Новини » Економіка     06.07.2020 - 13:13
Рада НБУ відмовився продовжити повноваження куратора валютного блоку Нацбанку
Фото: Олег Чурій (прес-служба НБУ)

Повноваження Чурия закінчуються вже 10 липня

Рада Національного банку України відмовився призначити заступника глави НБУ Олега Чурія на новий семирічний блок. Рішення прийнято на позачерговому засіданні 6 липня.

Про це написав глава Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці в Facebook.

У той же час він повідомив, що у відповідності зі статтею 20 закону "Про Національний банк України" заступник голови НБУ, строк повноважень якого закінчився, обіймає посаду до вступу на посаду новопризначеного заступника глави НБУ.

Рада НБУ відмовився продовжити повноваження куратора валютного блоку Нацбанку

Нагадаємо, Рада Національного банку 30 червня відмовився внести до порядку денного питання призначення Олега Чурія на посаду заступника глави НБУ на повторний семирічний термін.

У прес-службі НБУ зазначили, що безпідставна відмова поставити кандидатуру на голосування може вказувати на політичну вмотивованість окремих членів Ради НБУ.

Після цього Яків Смолій, який обіймав посаду голови НБУ, ініціював позачергове засідання Ради НБУ з питанням призначення Олега Чурія.

Потім Яків Смолій подав у відставку з посади голів НБУ, заяви про систематичне політичний тиск на НБУ.

Верховна рада 3 липня відправила в відставку голову Національного банку України Якова Смолія.

Після цього на брифінгу Яків Смолій заявив, що на нарадах за участю президента і прем'єр-міністра від НБУ вимагали включити "друкарський верстат" і довести курс до 30 гривень за долар.

Зазначимо, сферу управління Олега Чурія входять питання операцій на відкритих ринках, валютного регулювання, а також діяльності Депозитарію НБУ.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк Українивалюта
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