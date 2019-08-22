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Совет финансовой стабильности назвал геополитические риски для Украины

Новости » Экономика    22.08.2019 - 13:35
Совет финансовой стабильности назвал геополитические риски для Украины
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Угрозами являются торговые войны в мире, а также агрессия России по отношению к Украине

Совет по финансовой стабильности отмечает сохранение высоких геополитических рисков для Украины. Об этом говорится в годовом отчете о деятельности Совета за период с августа 2018 года по июль 2019 года.

Как отмечается в отчете, геополитическая ситуация оставалась напряженной из-за противостояния США с Ираном, торговой войны с Китаем, угрозе выхода Великобритании из ЕС без достижения договоренностей, усиления протекционистских настроений в экономической политике, беспорядков в Венесуэле, протестов во Франции, вмешательства России в дела других стран.

Кроме того, геополитические риски для Украины усилились после эскалации агрессии РФ в Азовском море и сигналов от ряда европейских и мировых политиков о целесообразности "перезагрузить" политику в отношении России, несмотря на ее неизменную агрессивную позицию.

"Продвижение проекта трубопровода "Северный поток-2" также усиливает риски для Украины, в частности из-за возможного прекращения транзита газа по территории нашей страны, - говорится в документе.

Напомним, Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года. Целью совета является своевременное выявление и минимизация рисков, угрожающих стабильности банковской и финансовой системы государства. Сопредседателями Совета являются глава НБУ и министр финансов.

Напомним, в июне 2019 года в НБУ заявили, что глобальные геополитические риски остаются значительными, а геоэкономические чрезвычайно высокими.

Отметим, в начале июня 2019 года директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые конфликты между странами является главной угрозой для мирового экономического роста.

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