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НБУ предупредил о геополитических и геоэкономических рисках

Новости » Экономика    18.06.2019 - 15:50
НБУ предупредил о геополитических и геоэкономических рисках

Риски высоки и продолжают расти

Глобальные геополитические риски остаются значительными, а геоэкономические - чрезвычайно высокими. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наОтчет о финансовой стабильности" Национального банка Українни.

Как отмечается в отчете, за последние полгода появился ряд геополитических рисков, которые угрожают глобальной экономике. Санкции США против Ирана стимулировали теневой экспорт иранской нефти. Это предопределяет военное напряжение в Ормузском проливе. В Венесуэле началось внутреннее противостояние, к которому присоединились глобальные геополитические игроки. В Европе проблем до сих пор не урегулирован выход Великобритании из ЕС (Brexit), продолжаются массовые уличные протесты во Франции.

"Но самый большой риск - протекционизм, который используется для достижения неэкономических целей. Торговая война между США и Китаем - граница геополитического противостояния", - считают в НБУ.

При этом пока не реализована угроза торговой войны между США и Мексикой из-за потока мигрантов через американо-мексиканскую границу. "Обе проблемы долговременные и требуют времени для преодоления, а вот методы их решения прямо и сразу негативно влияют на мировую торговлю", - отмечают эксперты.

В НБУ также подчеркивают, что геополитические риски снижают темп роста мировой торговли, а по данным по данным МВФ, темп прироста мировой экономики снизился с 3,8% в 2017 году до 3,6% в прошлом году. Замедление затронуло все группы стран, особенно европейских. Поэтому в апрельском Обзоре мировой экономики во второй раз подряд МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год - до 3,3%, напомнили в НБУ.

НБУ предупредил о геополитических и геоэкономических рисках

Напомним, в начале июня 2019 года директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые конфликты между странами являются главной угрозой для мирового экономического роста.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики до 3,3% в 2019 году.

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