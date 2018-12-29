Совет финансовой стабильности назвал главные вызовы 2019 года

Фото: Совет финансовой стабильности (bank.gov.ua)

Министра финансов и председателя НБУ беспокоят процессы на мировых рынках

Совет по финансовой стабильности на последнем заседании в 2018 году определила ключевые вызовы на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НБУ в Facebook.

Как отмечается в сообщении, среди ключевых вызовов на 2019 год: замедление темпов роста мировой экономики и экономики стран - торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими центробанками мира.

Традиционно много внимания участники уделили вопросу государственных банков: объема неработающих кредитов на балансах банков, формированию независимых наблюдательных советов, вопросу кредитования государственных монополий.

Кроме того, коснулись вопросов детенизации экономики и усиления прозрачности работы фискальных органов после разделения Государственной фискальной службы. В фокусе внимания должен быть мониторинг трансфертного ценообразования, урегулирование вопроса автоматического обмена информацией с таможенными органами стран-партнеров и создание двойных таможен, отметили в пресс-службе.

Напомним, в марте 2015 года президент Украины Петр Порошенко создал Совет по финансовой стабильности, целью которой является своевременное выявление и минимизация рисков, угрожающих стабильности банковской и финансовой системы государства. Согласно указу, сопредседателями Совета являются глава НБУ и министр финансов.

Как сообщало РБК-Украина, правление Национального банка во главе с председателем Яковом Смолием провело итоговую встречу с руководителями 40 крупнейших банков страны. Во время встречи были подведены первые итоги работы НБУ и банковской системы в текущем году и обсуждены планы на 2019 год.