Рада фінансової стабільності назвала геополітичні ризики для України

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Загрозами є торгові війни у світі, а також агресія Росії по відношенню до України

Рада з фінансової стабільності відзначає збереження високих геополітичних ризиків для України. Про це йдеться у річному звіті про діяльність Ради за період з серпня 2018 року по липень 2019 року.

Як зазначається у звіті, геополітична ситуація залишалася напруженою через протистояння США з Іраном, торговельну війну з Китаєм, загрозу виходу Британії з ЄС без досягнення домовленостей, посилення протекціоністських настроїв у економічній політиці, заворушення у Венесуелі, протести у Франції, втручання Росії у справи інших країн.

Крім того, геополітичні ризики для України посилилися після ескалації агресії РФ в Азовському морі та сигналів від низки європейських та світових політиків про доцільність "перезавантажити" політику щодо Росії попри її незмінну агресивну позицію.

"Просування проекту трубопроводу "Північний потік-2" також посилює ризики для України, зокрема через можливе припинення транзиту газу територією нашої країни, - йдеться в документі.

Нагадаємо, Рада з фінансової стабільності створена у березні 2015 року. Метою ради є своєчасне виявлення та мінімізація ризиків, що загрожують стабільності банківської та фінансової системи держави. Співголовами Ради є глава НБУ і міністр фінансів.

Нагадаємо, в червні 2019 року в НБУ заявили, що глобальні геополітичні ризики залишаються значними, а геоекономічні - надзвичайно високими.

Відзначимо, на початку червня 2019 року директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила, що торгові конфлікти між країнами є головною загрозою для світового економічного зростання.