Совет ЕС согласовал план поддержки украинских беженцев
Совет Евросоюза согласовал план из 10 пунктов поддержки украинских беженцев, а также стран ЕС, которые принимают основную часть из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
"Этот план предусматривает создание платформы ЕС по регистрации всех прибывающих и подаваемых на временную защиту", - пояснила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон первый пункт одобренного плана.
Сейчас эта регистрация проходит только в рамках каждого государства Евросоюза, без обмена информацией между национальными системами.
План также предусматривает разработку мер по противодействию эксплуатации украинских беженцев криминальными группировками.
Отдельный пункт касается приема детей, в том числе прибывших на территорию ЕС без взрослых. Также в Совете ЕС решили активировать специальную платформу по противодействию криминалу, чтобы избежать угроз безопасности.
По данным Йоханссон, в ЕС прибывает уже меньше беженцев, чем раньше. Если в пиковые дни прибывало более 200 тысяч человек, то сейчас речь идет о 40 тысяч.
В общей сложности с начала российской агрессии из Украины в Евросоюз прибыли 3,8 миллиона беженцев, из которых половина - это дети.
Напомним, в курортной Анталии приняли первых беженцев из детских домов Украины.
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