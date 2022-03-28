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Беженцам будут платить по 2000-3000 гривен с марта, если подать заявку до 14 апреля

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Украина, Понедельник 28 марта 2022 08:23
Беженцам будут платить по 2000-3000 гривен с марта, если подать заявку до 14 апреля Фото: Выплаты беженцам по 2000-3000 гривен начнутся с марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в постановления о выплатах пенсии и денежной помощи внутренне перемещенным лицам. Выплаты по 2000-3000 гривен начнутся с марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 25 марта 2022 г. № 363.

"Помощь внутренне перемещенным лицам, обратившимся за ее предоставлением до 14 апреля 2022 года, предоставляется, начиная с марта 2022 года", - говорится в постановлении.

Напомним, Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд гривен на программу "Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг". Детям будут платить 3000 гривен, взрослым - 2000 гривен.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Кабинет Министров Украины
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