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Рада ЄС погодила план підтримки українських біженців

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Вівторок 29 березня 2022 07:56
Рада ЄС погодила план підтримки українських біженців Фото: українські біженці (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Рада Євросоюзу погодила план з 10 пунктів підтримки українських біженців, а також країн ЄС, які приймають основну частину з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Цей план передбачає створення платформи ЄС з реєстрації всіх тих, хто прибуває та тих, хто подається на тимчасовий захист", - пояснила єврокомісар з внутрішніх справ Ільва Йоханссон перший пункт схваленого плану.

Зараз ця реєстрація проходить тільки в рамках кожної держави Євросоюзу, без обміну інформацією між національними системами.

План також передбачає розробку заходів з протидії експлуатації українських біженців кримінальними угрупованнями.

Окремий пункт стосується прийому дітей, в тому числі прибулих на територію ЄС без дорослих. Також у Раді ЄС вирішили активувати спеціальну платформу з протидії криміналу, щоб уникнути загроз безпеці.

За даними Йоханссон, в ЄС прибуває вже менше біженців, ніж раніше. Якщо в пікові дні прибувало понад 200 тисяч осіб, то зараз мова йде про 40 тисяч.

В цілому з початку російської агресії з України до Євросоюзу прибули 3,8 мільйона біженців, з яких половина - це діти.

Нагадаємо, в курортній Анталії прийняли перших біженців з дитячих будинків України.

Ми також писали про те, що внутрішньо переміщеним особам платитимуть по 2000-3000 гривень з березня, якщо подати заявку до 14 квітня.

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