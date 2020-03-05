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Совет ЕС снял санкции с двух соратников Януковича

Новости » Политика     05.03.2020 - 11:52
Совет ЕС снял санкции с двух соратников Януковича
Иллюстративное фото (European Union 2015 - European Parliament)

Вместе с тем, Совет ЕС продлил ограничения против десяти человек

Совет Европейского Союза снял санкции с двух высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича. Об этом говорится в решении Совета ЕС.

Вместе с тем, Совет ЕС продлил еще на год санкции против 10 человек.

"Сегодня Рада решила продлить еще на один год до 6 марта 2021 года действующее замораживание активов, направленное против 10 человек, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины. Ограничительные меры по двум лицам не продолжены", - говорится в сообщении.

Как сообщается, решение Совета ЕС вступит в силу завтра.

Напомним, ранее брюссельский журналист Рикард Йозвяк сообщил, что послы ЕС исключили из санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Также РБК-Украина писало, что ЕС планирует продлить санкции против России в июне 2020 года. Ожидается, что решение будет принято на саммите Восточного партнерства 18 июня, который впоследствии перейдет в формат саммита Европейской комиссии.

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