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Рада ЄС зняла санкції з двох соратників Януковича

Новини » Політика     05.03.2020 - 11:52
Рада ЄС зняла санкції з двох соратників Януковича
Іллюстративне фото (European Union 2015 - European Parliament)

Разом з тим, Рада ЄС продовжила обмеження проти десятьох осіб

Рада Європейського Союзу зняла санкції з двох високопосадовців часів президентства Віктора Януковича. Про це йдеться в рішенні Ради ЄС.

Разом з тим, Рада ЄС продовжила ще на рік санкції проти 10 осіб.

"Сьогодні Рада вирішила продовжити ще на один рік до 6 березня 2021 року чинне заморожування активів, спрямоване проти 10 осіб, які були визнані відповідальними за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, що призвело до втрати державних коштів України. Обмежувальні заходи щодо двох осіб не продовжені", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, рішення Ради ЄС набере чинності завтра.

Нагадаємо, раніше брюссельський журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що посли ЄС виключили з санкційного списку колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова та екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Також РБК-Україна писало, що ЄС планує продовжити санкції проти Росії у червні 2020 року. Очікується, що рішення буде прийнято на саміті Східного партнерства 18 червня, який згодом перейде у формат саміту Європейської комісії.

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