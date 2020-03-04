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Послы ЕС продлили "крымские" санкции и разморозили активы Азарова, - журналист

Новости » Политика     04.03.2020 - 10:56
Послы ЕС продлили "крымские" санкции и разморозили активы Азарова, - журналист
Фото: Николай Азаров (УНИАН)

Послы ЕС исключили из санкционного списка Николая Азарова и Эдуарда Ставицкого

Послы ЕС приняли решение продлить санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц РФ в связи с незаконной аннексией Крыма, но исключили из санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Об этом сообщил в Twitter брюссельский журналист Рикард Йозвяк.

Журналист отметил, что послы ЕС продолжили визовый запрет и замораживание активов против 175 россиян и сепаратистов и 44 организаций на шесть месяцев за нарушение территориальной целостности Украины. По его словам, 12 марта продление санкций должно быть подтверждено министрами.

"Послы ЕС решили снять замораживание активов бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого. Продолжение (замораживания активов, - ред.) на 12 месяцев для Януковича и еще 8 человек и на шесть месяцев для его сына Александра", - добавил Йозвяк.

Послы ЕС продлили &quot;крымские&quot; санкции и разморозили активы Азарова, - журналист

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз планирует продлить санкции против России в июне 2020 года. Ожидается, что решение будет принято на саммите Восточного партнерства 18 июня, который впоследствии перейдет в формат саммита Европейской комиссии.

Отметим, в начале февраля дело бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова передали в Высший антикоррупционный суд. СБУ разыскивает его за превышение власти или служебных полномочий, Интерпол в свое время отказался объявлять экс-премьера в розыск.

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