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ЕС планирует летом продлить санкции против России

Новости » Политика     20.02.2020 - 17:51
ЕС планирует летом продлить санкции против России
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидается, что Евросоюз продлит санкции против РФ 18 июня

Европейский союз планирует продлить санкции против России в июне 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Следующий саммит Восточного партнерства, вероятно, состоится утром 18 июня, а после обеда превратится в саммит Европейской комиссии. Больших результатов не ожидается, но вызовет обеспокоенность, если лидеры в ЕС не смогут продлить санкции против России", - написал он.

Напомним, Еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи заявил, что Европейский союз не будет пересматривать санкции против Российской Федерации, пока она не достигнет прогресса в исполнении минских соглашений.

По словам Варгеи, решения по санкциям принимаются всеми государствами-членами. Он добавил, что все страны-участники ЕС соглашаются с данной санкционной политикой.

Ранее сообщалось, что Канада расширила санкции против России за организацию и проведение незаконных "выборов" в оккупированном Крыму. Санкции предусматривают замораживание активов и наложение запрета на сотрудничество с определенными лицами.

Также РБК-Украина писало, что США расширили список антироссийских санкций. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против восьми человек и одной организации в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма.

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