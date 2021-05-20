Совет ЕС разрешил въезд вакцинированным от COVID туристам
Совет ЕС одобрил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным от коронавируса иностранным туристам. В частности, рекомендация разрешить въезд иностранцам, которые прошли курс вакцинации за две недели до поездки.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Перед поездкой туристы должны получить две дозы вакцины от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
В настоящее время EMA одобрила вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. При этом ВОЗ одобрила также китайскую вакцину от Sinopharm.
Кроме того, страны ЕС могут смягчать ограничения на въезд для туристов из стран, в которых число заражений коронавирусом за последние две недели не превышает 75 на 100 тысяч населения. При принятии таких решений могут учитываться также динамика распространения болезни, общее число сделанных тестов и доля среди них позитивных, а также другие факторы, в том числе, наличие доверия к официальной информации.
В то же время Совет ЕС рекомендовал введение так называемого "механизма экстренного торможения", который дает властям европейских стран в срочном порядке ограничить въезд из той или иной страны, или региона в случае быстрого ухудшения там эпидситуации, в том числе из-за распространения особо опасных штаммов коронавируса.
На граждан и резидентов стран ЕС запрет на въезд распространяться не должен, однако их - даже после вакцинации - могут обязать сдавать тесты или отбывать необходимый срок в карантине.
Напомним, вчера страны-члены ЕС официально одобрили открытие границ для туристов из третьих стран, которые полностью вакцинировались от коронавируса.
Кроме того, Еврокомиссия одобрила новый протокол безопасности по коронавирусу, который позволит восстановить туризм.