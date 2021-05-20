Совет ЕС разрешил въезд вакцинированным от COVID туристам

Совет ЕС одобрил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным от коронавируса иностранным туристам. В частности, рекомендация разрешить въезд иностранцам, которые прошли курс вакцинации за две недели до поездки.

Перед поездкой туристы должны получить две дозы вакцины от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В настоящее время EMA одобрила вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. При этом ВОЗ одобрила также китайскую вакцину от Sinopharm.

Кроме того, страны ЕС могут смягчать ограничения на въезд для туристов из стран, в которых число заражений коронавирусом за последние две недели не превышает 75 на 100 тысяч населения. При принятии таких решений могут учитываться также динамика распространения болезни, общее число сделанных тестов и доля среди них позитивных, а также другие факторы, в том числе, наличие доверия к официальной информации.

В то же время Совет ЕС рекомендовал введение так называемого "механизма экстренного торможения", который дает властям европейских стран в срочном порядке ограничить въезд из той или иной страны, или региона в случае быстрого ухудшения там эпидситуации, в том числе из-за распространения особо опасных штаммов коронавируса.

На граждан и резидентов стран ЕС запрет на въезд распространяться не должен, однако их - даже после вакцинации - могут обязать сдавать тесты или отбывать необходимый срок в карантине.