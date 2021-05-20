Рада ЄС дозволила в'їзд вакцинованим від COVID туристам

Рада ЄС схвалила рекомендації Єврокомісії дозволити в'їзд до ЄС вакцинованим від коронавірусу іноземним туристам. Зокрема, рекомендація дозволити в'їзд іноземцям, які пройшли курс вакцинації за два тижні до поїздки.

Перед поїздкою туристи повинні отримати дві дози вакцини від коронавірусу, схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

В даний час EMA схвалила вакцини, розроблені компаніями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. При цьому ВООЗ схвалила також китайську вакцину від Sinopharm.

Крім того, країни ЄС можуть пом'якшувати обмеження на в'їзд для туристів з країн, в яких число заражень коронавірусом за останні два тижні не перевищує 75 на 100 тисяч населення. При прийнятті таких рішень можуть враховуватися також Динаміка поширення хвороби, загальне число зроблених тестів і частка серед них позитивних, а також інші фактори, в тому числі, наявність довіри до офіційної інформації.

У той же час Рада ЄС рекомендувала введення так званого "механізму екстреного гальмування", який дає владі європейських країн в терміновому порядку обмежити в'їзд з тієї чи іншої країни, або регіону в разі швидкого погіршення там епідситуації, в тому числі через поширення особливо небезпечних штамів коронавірусу.

На громадян і резидентів країн ЄС заборона на в'їзд поширюватися не повинна, проте їх - навіть після вакцинації - можуть зобов'язати здавати тести або відбувати необхідний термін в карантині.