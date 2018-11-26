Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса РФ по ситуации в Керченском проливе

Фото: заседание СБ ООН (twitter.com/UKRinUN)

США, Нидерланды, Швеция, Польша и Великобритания в Совбезе заявила о поддержке Украины

Совет безопасности ООН на заседении в понедельник, 26 ноября, заблокировал рассмотрение вопроса Российской Федерации (РФ) по ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, члены Совбеза не поддержали предложение России о проведении "заседания о нарушении ее государственных границ". За проголосовали четыре страны, против - семь, воздержались - также четыре.

Таким образом, инцидент в Керченском проливе обсудят в ходе заседания, созванного по требованию Украины.

В то же время, посол Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли от имени США, Нидерландов, Швеции, Польши и Великобритании заявила: "Мы твёрдо поддерживаем суверенитет Украины в ее международно признанных границах".

Напмоним, ранее первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявляла, что Украина обратилась с требованием немедленно созвать Совбез ООН из-за ситуации в Азовском море.

Добавим, ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что во время членства в Совете Безопасности ООН Германия два следующих года будет ставить вопрос о миротворческой миссии на Донбассе.