Радбез ООН заблокував розгляд питання РФ щодо ситуації в Керченській протоці

Фото: засідання РБ ООН (twitter.com/UKRinUN)

США, Нідерланди, Швеція, Польща і Великобританія в Радбезі заявила про підтримку України

Рада безпеки ООН на засіданні в понеділок, 26 листопада, заблокувала розгляд питання Російської Федерації (РФ) щодо ситуації в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, члени Радбезу не підтримали пропозицію Росії про проведення засідання про порушення її державних кордонів". За проголосували чотири країни, проти - сім, утрималися - також чотири.

Таким чином, інцидент в Керченській протоці обговорять у ході засідання, скликаного на вимогу України.

У той же час, посол Сполучених Штатів при ООН Ніккі Хейлі від імені США, Нідерландів, Швеції, Польщі та Великобританії заявила: "Ми твердо підтримуємо суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах".

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко заявляла, що Україна звернулася з вимогою негайно скликати раду Безпеки ООН щодо ситуації в Азовському морі.

Додамо, раніше міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас заявив, що під час членства в Раді Безпеки ООН Німеччина два наступних роки буде ставити питання про миротворчу місію на Донбасі.