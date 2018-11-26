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Германия в Совбезе ООН будет ставить вопрос миротворческой миссии на Донбассе

Новости » Политика    26.11.2018 - 08:38
Германия в Совбезе ООН будет ставить вопрос миротворческой миссии на Донбассе
Фото: Хайко Маас (flickr.com bankenverband)

Глава МИД ФРГ считает, что необходимо испытывать все средства для мирного процесса на Донбассе

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что во время членства в Совете Безопасности ООН Германия два следующих года будет ставить вопрос о миротворческой миссии на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Маас считает, что президент Украины и президент РФ не исключают такой возможности, но имеют разное видение относительно действия мандата, поэтому трудно достичь прогресс.

"Мы хотим наше время в Совете Безопасности ООН использовать также для того, чтобы обсудить миротворческую миссию ООН на Востоке Украины", - заявил глава МИД ФРГ.

Также он констатировал, что минские договоренности в большинстве так и не были воплощенными.

"Несмотря на все сложности, мы не имеем права не испробовать все средства, чтобы придать мирному процессу новый импульс", - рассказал Маас.

Он сообщил, что отмена санкций с РФ возможна только в случае воплощения минских договоренностей. Это является позицией не только немецкого правительства, но и ЕС.

Напомним, в Бундестаге осудили атаку России в Азовском море. Россия не желает решать конфликт за столом переговоров, заявил глава дипломатического комитета Бундестага.

 

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