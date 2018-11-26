Германия в Совбезе ООН будет ставить вопрос миротворческой миссии на Донбассе

Глава МИД ФРГ считает, что необходимо испытывать все средства для мирного процесса на Донбассе
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что во время членства в Совете Безопасности ООН Германия два следующих года будет ставить вопрос о миротворческой миссии на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Маас считает, что президент Украины и президент РФ не исключают такой возможности, но имеют разное видение относительно действия мандата, поэтому трудно достичь прогресс.
"Мы хотим наше время в Совете Безопасности ООН использовать также для того, чтобы обсудить миротворческую миссию ООН на Востоке Украины", - заявил глава МИД ФРГ.
Также он констатировал, что минские договоренности в большинстве так и не были воплощенными.
"Несмотря на все сложности, мы не имеем права не испробовать все средства, чтобы придать мирному процессу новый импульс", - рассказал Маас.
Он сообщил, что отмена санкций с РФ возможна только в случае воплощения минских договоренностей. Это является позицией не только немецкого правительства, но и ЕС.
Напомним, в Бундестаге осудили атаку России в Азовском море. Россия не желает решать конфликт за столом переговоров, заявил глава дипломатического комитета Бундестага.