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Совбез ООН созывает экстренную встречу по ситуации в секторе Газа

Новости » Политика    13.11.2018 - 20:25
Совбез ООН созывает экстренную встречу по ситуации в секторе Газа
Фотог: Совбез ООН (flickr.com/poroshenkopetro)

Кувейт и Боливия запросили провести экстренное заседание СБ ООН

Кувейт и Боливия запросили провести экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за эскалации напряженности в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Анадолу".

Сообщается, что развитие ситуации в анклаве будет рассмотрено на сегодняшнем закрытом заседании Совбеза ООН.

Как отмечает агентство, начиная с вечера 12 ноября в Израиле в результате атак палестинцев погиб один человек, свыше 50 получили ранения. Жертвами ответных атак израильской армии в секторе Газа стали семь человек, более 25 человек пострадали. 

Напомним,  начала обстрелов из сектора Газа в понедельник, 12 ноября, в больницы израильских городов Ашкелон и Беэр-Шева поступил 21 раненый. Как сообщили в вооруженных силах Израиля (ЦАХАЛ), после 16:00 по состоянию на 22:00 12 ноября из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 300 ракет.

Сегодня военно-политический кабинет Израиля распорядился продолжать обстрелы сектора Газа до тех пор, пока в этом есть "необходимость".

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