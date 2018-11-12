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Из сектора Газа по Израилю выпустили 300 ракет, ранен 21 человек

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 22:55
Из сектора Газа по Израилю выпустили 300 ракет, ранен 21 человек
Фото: последствия обстрела из сектора Газа (newsru.co.il)

Один раненый - в тяжелом состоянии, остальные получили легкие ранения

С начала обстрелов из сектора Газа в понедельник, 12 ноября, в больницы израильских городов Ашкелон и Беэр-Шева поступил 21 раненый. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Израиля".

Один раненый - в тяжелом состоянии, остальные получили легкие ранения.

Отмечается, что 17 человек находятся в больнице "Барзилай" (Ашкелон), 4 - в медицинском заведении "Сороки" (Беэр-Шева).

В обе больницы был вызван дополнительный медперсонал - врачи и медсестры, находившиеся в отпусках.

Как сообщили в вооруженных силах Израиля (ЦАХАЛ), после 16:00 по состоянию на 22:00 12 ноября из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 300 ракет.

 

Фото: обстрел Израиля из сектора Газа

Десятки ракет были сбиты системой ПРО "Железный купол", большинство ракет упали на открытой местности.

Напомним, утром 12 ноября в результате боестолкновений с силами палестинских боевиков ХАМАС погиб израильский подполковник, еще один офицер ранен, также были уничтожены 7 боевиков. После этого ХАМАС и "Исламский джихад" начали массированный обстрел израильской территории.

 

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