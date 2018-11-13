В ООН призвали проявить сдержанность после обстрелов сектора Газа и Израиля

Фото: Антониу Гутерриш (unmultimedia.org)

Специальный координатор ООН уже ведет переговоры с Египтом и всеми заинтересованными сторонами

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш в понедельник, 12 ноября, призвал все стороны к максимальной сдержанности после ночных ракетных обстрелов со стороны сектора Газа по Израилю, и ответа страны в сторону палестинской территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Он призывает все стороны проявить максимальную сдержанность. Специальный координатор ООН Николай Младенов тесно сотрудничает с Египтом и всеми заинтересованными сторонами для обеспечения спокойствия", - заявил спикер генсека Фархан Хак.

Напомним, в вооруженных силах Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что после 16:00 12 ноября из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 300 ракет.

Со своего бокеу ВВС Израиля нанесли удары по 70 объектам на палестинской территории. В частности в результате авиаудара израильских Военно-воздушных сил уничтожено здание официального телеканала палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Al-Aqsa TV и отель Al-Amal, который, как предполагают в Израиле, используется для тренировок членов ХАМАС.

Как сообщало РБК-Украина, в результате обстрела со стороны сектора Газа в Израиле пострадало 53 человека. Состояние двух раненых оценивается как критическое, в 23 легкие ранения, в 27 - стресс.