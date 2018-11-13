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Израиль продолжит обстреливать сектор Газа

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 18:35
Израиль продолжит обстреливать сектор Газа
Фото: самолеты ВВС Израиля (flickr.com/idfonline)

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министры были проинформированы об эскалации ситуации вокруг сектора Газа

Военно-политический кабинет Израиля распорядился продолжать обстрелы сектора Газа до тех пор, пока в этом есть "необходимость". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Times Of Israel.

В заявлении указывается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министры были проинформированы об эскалации ситуации вокруг сектора Газа.

Согласно заявлению, силовой блок правительства отдал распоряжение Армии обороны Израиля продолжать активные действия в секторе Газа "в соответствии с необходимостью" на фоне массированного ракетного обстрела с палестинской территории.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывало палестинскую сторону прекратить ракетные обстрелы юга Израиля.

Ранее группировка ХАМАС пригрозила дальнейшими ракетными ударами по территории Израиля, если он продолжит применять авиацию в секторе Газа.

ООН призвала все стороны к максимальной сдержанности после ночных ракетных обстрелов со стороны сектора Газа по Израилю.

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